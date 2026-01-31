ルクレツィアという、イタリアに実在した王妃がいる。15世紀末から16世紀初頭にかけ政略結婚に利用され、数々の暗殺にも関わったとされる絶世の美女だ。その〈ルクレツィア以来、こんなに人殺しで儲けた女性は、この人以外にいない〉と、アメリカの「タイム」誌に紹介された女性がいた（1976年1月21日号）。ミステリー作家のアガサ・クリスティで、その内容は彼女の訃報を伝える記事であった（※1976年1月12日逝去。享年85。記事