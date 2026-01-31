山形県長井市で30日、おととし7月の豪雨で被害を受けた沢の護岸復旧工事を行っていた作業員3人が水に流され、男性1人が死亡しました。30日午後2時半ごろ、長井市平野の長井ダム折草沢上流災害復旧工事現場で、沢の水の流れを切り替えるための仮水路に詰まった雪を取り除く作業をしていた男性3人が、急に流れ込んできた水に流されました。この事故で、白鷹町十王の会社員・原田祐樹さん（26）が病院に運ばれましたが、死亡しました