意外と知らない「春菊」のおいしいゆで時間 旬の「春菊」。鍋に入れても、おひたしにしてもおいしいけれど、意外にわからないのがゆで時間です。今回は、農家さん直伝のおいしいゆで方＆時間をご紹介します。そんな短時間でいいの!?と驚くことウケアイです。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました。 20秒でOK！農家さん直伝のテクニック つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）