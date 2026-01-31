1月31日（現地時間30日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでロサンゼルス・クリッパーズ戦へ臨む。すでにアーロン・ゴードン（右ハムストリング負傷）、クリスチャン・ブラウン（左足首捻挫）、キャメロン・ジョンソン（右ヒザの骨挫傷）と、先発3選手の欠場がチーム側から発表されている。 その一方、左ヒザ過伸展による骨挫傷のため、昨