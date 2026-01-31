正月早々、ブラックな名前のアプリが中国で有料アプリランキング1位に躍り出た。有料とはいえわずか8元（約180円）、大都市に住む、若い独身女性に刺さっているのだという。開発したのは20代3人組で、開発費はたったの3万円。どんなアプリなのか。そして、このアプリの何が中国の若い独身者に刺さったのだろうか？（フリーランスライターふるまいよしこ）正月早々、ショッキングな名前のアプリが課金ランキング1位に2026年、新