2026年1月31日放送の「ぶらり途中下車の旅」は千代田線の旅。旅人は、藤原さくら。千代田線代々木上原から北綾瀬を結ぶ全長24キロ、全20駅の路線。小田急線とJR常磐線が相互乗り入れ運転をしており、オフィス街や住宅街、下町まで様々な町の表情を見ることができる路線です。沿線には学校や企業も多く、通勤通学の路線として活躍しています。今週の旅人：藤原さくら1995年12月30日生まれ。福岡県出身。シンガーソングライター。天