2026年1月29日、台湾メディア・壹蘋新聞網は、米国の最新世論調査で米国民の自信喪失が浮き彫りになり、「米国はもはや唯一の最強国ではない」と考える人が約6割に達したと報じた。記事は、カーネギー国際平和基金が昨年11月下旬に全米の成人1500人に対して実施した調査結果を紹介。59％が「米国はもはや世界最強の国ではなく、主要な強国の一つにすぎない」と回答しており、依然として米国を「世界一」と信じている層は41％にとど