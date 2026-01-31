27日に公示された真冬の総選挙。さまざまな調査・分析がなされているが、ここでは政治ジャーナリストの細川隆三氏と共に「解散の歴史」を学ぶことを通して今回の選挙結果について考えた。【映像】「クリーンなイメージの力で過半数」海部氏の演説（実際の様子）今回の衆院選では多くの党が公約として「消費税減税」を掲げているが、そもそも日本で初めて消費税が導入されたのは1989年。その翌年の1990年には「消費税に関して国