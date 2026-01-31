大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は29日（木）、「なごや土日クラブ活動」について、2月度より市外在住者も参加可能となったことをクラブ公式サイトで発表した。 WD名古屋が取り組むなごや土日クラブ活動では、毎月参加者を募集し全2回の活動を行っており、2月はミニゲームやゲームライクなドリルを中心に、バレーボールのスキルに限らず、コミュニケーショ