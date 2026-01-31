俳優の鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第3話が、2月1日に放送される。同作では、俳優・北村有起哉（51）が穏やかな笑みと理知的な言葉の裏に、冷徹な計算と支配欲を隠し持つ実業家で裏組織のトップ・合六亘を怪演。そんな北村が作品の注目ポイントや演じる上でのこだわり、共演者とのエピソードなどを語った。同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証