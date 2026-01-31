V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のクボタスピアーズ大阪が30日（金）、ジュニアチーム「スピアーズ大阪U15」の2026年度選手募集を開始することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2025年から発足した「スピアーズ大阪U15」は、バレーボールの技術向上だけでなくスタッフと選手、関係者が一緒になってチャレンジする気持ち、勇気を大切にするチームを目指し、活動して