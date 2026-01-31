30日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、3月14日（土）、15日（日）に宝来屋ボンズアリーナで行われる第19節PFUブルーキャッツ石川かほく戦で、福島県民と郡山市民を無料で招待し、優待チケットも販売を行うことをクラブ公式サイトで発表した。 福島県民の無料招待は福島県「プロスポーツマイチーム化事業」の一環として行われ、