パチンコ・パチスロの知識を競うはずの聖域が、突如として泥沼のプライベート暴露合戦へと変貌した。1月30日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」の人気企画「第5回パチンコ・パチスロ知識王決定戦」にて、あまりにも「下世話」すぎるクイズが出題され、出演者たちが騒然となる事態が起きた。【映像】あなたはわかる？パチライター離婚歴クイズと正解火種となったのは、正解し続けなければ脱落するという過酷なドボン問題