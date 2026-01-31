可能性がある限り、高目を追求し続けるプロがいた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月30日の第1試合で赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）が、オーラス南4局2本場でツモアガリを目指してあえて出アガリを拒否。直後にツモアガるという執念のプレーを披露し、ベテラン解説を「鳥肌立っちゃった…」と唖然とさせた。【映像】たろう執念の見逃し→アガリの激熱シーン南4局2本場、たろうは箱下の−5200点まで追い込まれていた。