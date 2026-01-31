（資料写真）３１日午前８時１５分ごろ、神奈川県茅ケ崎市今宿の住宅で「火と煙が出ている」と近隣住民から１１９番通報があった。２階建てが燃え、この家に住む男性（７４）が病院に搬送された。県警茅ケ崎署によると、男性は１人暮らし。