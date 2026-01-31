SNS投資・ロマンス詐欺に関するツールや情報を売買していた世界最大規模の“闇マーケット”が、今月中旬に事実上取引を停止したとみられることがわかった。英国の分析企業「エリプティック」が先週、暗号資産の動きを分析し、調査結果を発表した。■カンボジア拠点の企業代表を拘束世界各地で投資詐欺被害が問題となる中、2025年秋に米国政府はカンボジアを拠点とする企業「プリンス・ホールディング・グループ」を問題視。詐欺拠