Image: Possibility_22 / reddit NVIDIAのSLIとは違うのですね...。以前お伝えした、Intel Arc B60を2つ積んだ｢MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo｣をゲットした勇者がredditに現れました。VRAM容量はおどろきの48GB。「TOUCH THE AI FUTURE」と印字されたカバーに頼りたい気持ちが抑えられなくなりますが。実のところPCは、Arc Pro B40 VRAM24GBのGPUが2基あるね、と認識するんですっ