自民党との票の食い合いも超短期決戦の衆院選（2月8日投開票）でカギを握りそうなのが、選挙のたびに躍進を続ける参政党だ。解散が決まると、神谷宗幣代表（48）は主義主張で共通点の多い高市早苗首相（64）のバックアップを約束。同時に自民党内のリベラル派議員の選挙区に対立候補を擁立する、いわゆる“リベラル狩り”も宣言した。参政党は過去最多182小選挙区に候補者を擁立。これは自民、中道改革連合に続く3番目だ。そんなな