子育てをしていると、子ども同士のトラブルに直面することもありますよね。ときには双方の親が話し合ったり、謝罪しないといけない場合もあり、親の良識も試されます。今回は、筆者の知人が体験談を聞かせてくれました。 同級生とのトラブル 半年ほど前のことです。小学校2年生の息子が、腕に大きな青あざを作って帰ってきました。 聞けば、クラスで乱暴な振る舞いが目立っていたA君に突き飛ばされて、机にぶつかったとのこと