怪談好きという共通点から心を通わせ、晴れて夫婦となったトキ（郄石あかり）とヘブン。ヘブンはトキのどのようなところに引かれたのだろう？ヘブン役を務めるトミー・バストウ（34）はこう感じている。「ヘブンが寒さで体調を崩したとき、トキの看病で元気になりました。そのときの献身ぶり。あとはトキに怪談を話してもらい、それをヘブンがまとめる。その共同作業で2人の未来がはっきり見えるようになったと思います」