■流れ星キラリ作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle（毒舌アデル）』の著者。親日家でたびたび来日しており、お気に入りのスポットは上野公園。『YOUは何しに日本へ？』（テレビ東京系）でガドゥ誕生秘話が紹介された。絵本『パンダのガドゥ』（東京ニュース通信社）が好評発売中！