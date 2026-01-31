光の祭典「第31回神戸ルミナリエ」が開幕した30日、バレーボール女子日本代表選手が、会場の一つである神戸市中央区のメリケンパークを訪れた。この日ルミナリエを鑑賞したのは、兵庫県姫路市をホームとするヴィクトリーナ姫路の宮部藍梨選手、野中瑠衣選手、福留慧美選手。31日に神戸で行われるSVリーグ・オールスターゲームを前に、女子日本代表の3選手は震災の記憶を語り継ぐ光の芸術をじっくりと見入った。左から、福留慧