Xで人気沸騰中の人間まおが描く新機軸「癒し系ざまあコミック」！ある雨の日、謎のハムスター「はむまる」を拾ったOL・たま子。ある日、“ぶつかりおじさん”に遭遇したが、さらにヤバいおじさんが現れ、問題解決。そして突然、はむまるがしゃべり始めた--!?【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログが大人気。