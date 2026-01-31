バーミンガム・シティ古橋亨梧に同じ英2部のスウォンジー・シティが興味イングランド2部バーミンガム・シティに所属する日本代表FW古橋亨梧に、同じ2部のスウォンジー・シティへの移籍の可能性が浮上している。現地メディア「Football League World」が報じている。スウォンジーは現地時間1月24日に行われたリーグ戦でハル・シティに1-2で敗戦。攻撃陣のテコ入れが急務となっており、バーミンガム側も「オファーに耳を傾ける用意