３月に開催されるＷＢＣドミニカ共和国代表のＦ・タティス外野手（２７、パドレス）が３０日（日本時間３１日）、ＭＬＢネットワークに出演し、初出場となる大会への思いを明かした。「今が本当にいいタイミングだと思った。キャリアの面でも、体とメンタルの状態も、すごく良いところにいると感じている。だから今こそ、ドミニカ共和国を背負う時だと思った。その気持ちは言葉では表せないよ。グラウンドに立ったら、今まで一