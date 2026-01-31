北海道せたな町沖で続く捜索活動＝30日北海道せたな町沖で4人乗り漁船が遭難し1人が死亡、3人が行方不明となった事故で、函館海上保安部は31日、漁港周辺で波打ち際に横たわる乗組員沢谷宏一さん（48）を発見したと明らかにした。地元消防によると、心肺停止の状態。海保は行方が分からない残り2人の捜索を続ける。海保は31日朝から、海底に沈んだ状態で発見された船体付近の潜水捜索や、沖合に流された可能性を考慮し、巡視船