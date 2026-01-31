【ワシントン共同】トランプ米大統領は30日、新たな労働省労働統計局長に、経済諮問委員会（CEA）でシニアエコノミストを務めるブレット・マツモト氏を指名すると明らかにした。前任の局長が雇用統計を改ざんしたと一方的に主張して解雇し、いったん後任を指名したが、ふさわしくないとの声を受け指名を取り下げていた。自身の交流サイト（SNS）で公表した。マツモト氏はノースカロライナ大で経営学の博士号を取得している。就