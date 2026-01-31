衆院選（２月８日投開票）の神奈川県内２０小選挙区について、読売新聞が行った世論調査に取材を加味して序盤の情勢を分析した結果、１１選挙区で自民党の公認候補と中道改革連合の公認候補による接戦となっている。残る９選挙区は自民が先行している。有権者の３割前後は態度を決めておらず、情勢は変わる可能性がある。（敬称略）１区篠原と丸尾が接戦を繰り広げ、浅川が追いかける展開。篠原は中道改革支持層の９割近くを