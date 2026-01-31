お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）が30日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。AIチャットボット・ChatGPTにイラッとした瞬間を明かした。相手はAIだが、「敬語でやりとりしてた」という有田。当初は「承知しました」「いい質問ですね」と返してくれたが、急に「それやってあげるよ！」とタメ口になる時も。有田は「腹が立ったから、負けずに“お願いします”“承知しました