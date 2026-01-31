7人組グループ・WEST.が出演する1月31日放送のABCテレビ『リア突 WEST. レボリューション 』（毎週土曜深0：00※関西ローカル）は「レボリューションな協会紹介協会」特別企画、WEST.7人全員による「謎解き」…ではなく本格的な「謎作り」の模様を2週にわたって届ける。【動画】かっこよすぎる！WEST. 初のフリーライブ人気シリーズ、全国各地のさまざまな面白ステキな協会を紹介していく「レボリューションな協会紹介協会