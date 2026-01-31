誕生のきっかけは「最後のあがき」JR各社が新幹線を利用した荷物サービスを拡大しています。コロナ後の旅客需要減を補う取り組みですが、同様のサービスは国鉄時代にもありました。それが「レールゴーサービス」です。時代を先取りした取り組みはなぜ誕生し、消えてしまったのでしょうか。【国鉄時代とは違う】これが現在の新幹線輸送サービス「はこビュン」です（写真）「新幹線で荷物が送れます」レールゴーサービスはそんな