今年で３１回目を迎える冬の光の祭典「神戸ルミナリエ」が始まりました。色鮮やかな光が一斉に輝き、神戸の夜を彩ります。「神戸ルミナリエ」は阪神・淡路大震災の犠牲者への鎮魂と、被災地の復興を願い１９９５年に始まったもので、３１回目の開催となります。今年のテーマは「神戸の鼓動、光の物語」です。初日となった３０日には点灯を待ちわびた多くの人が会場を訪れ、光の祭典に見入っていました。「久しぶりに来て