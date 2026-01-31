大阪府警と自転車のシェアリングサービスを提供する「Ｌｕｕｐ」が飲酒運転防止を呼びかけました。大阪府警と自転車のシェアリングサービスを提供する「Ｌｕｕｐ」は、３０日夜、大阪・ミナミで電動キックボードの利用者にアルコール検査を行うなどして飲酒運転防止を呼びかけました。電動キックボードや自転車を飲酒運転した場合、３年以下の拘禁刑、または５０万円以下の罰金が科されます。（大阪府警本部自転車対策室