いわゆる“国保逃れ”に関与していたとして、日本維新の会に所属していた尼崎市議が辞職願を提出しました。３０日、議長あてに辞職願を提出したのは、兵庫県尼崎市の長崎久美市議です。長崎市議は、京都市内の一般社団法人の理事となり、社会保険に加入。国民健康保険料の納付を逃れ、より低額な社会保険料しか支払わない、いわゆる「国保逃れ」をしていたとして今月１５日、所属していた日本維新の会から除名処分を受けてい