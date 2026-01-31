ジェフ・ベゾス氏（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】アマゾン・コム創業者ジェフ・ベゾス氏が設立した米宇宙企業ブルーオリジンは30日、宇宙船「ニューシェパード」の打ち上げを少なくとも2年間休止すると発表した。宇宙旅行事業用に開発した6人乗りの宇宙船で、これまで38回飛行し、延べ98人が乗船。地球の大気圏と宇宙空間の境界とされる高度100キロを超えて飛行した。同社はニューシェパードの打ち上げを休止することで