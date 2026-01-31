元フジテレビアナウンサーの中村仁美が、料理中の大失敗を明かし、「大惨事にならずによかった」などの声が寄せられている。３１日付ＳＮＳで「三男を習い事に連れて行っている間長男から連絡が…」と『キッチンめっちゃけむい』『と思ったら』『こうなった』『キッチンとリビングが』『めっちゃ焦げ臭い』とＩＨにかけた鍋が真っ黒に焦げて中身がほぼなくなっている写真が送られてきたことを、ＬＩＮＥの文面を公開して明か