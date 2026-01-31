ボーイズグループWanna One出身の歌手カン・ダニエルが、来る2月9日の入隊を控え、“丸刈り”姿を公開した。去る1月30日、SNSには、カン・ダニエルの髪の毛を剃った姿を撮った動画と写真が公開された。【写真】TWICEメンバーとカン・ダニエル、いつ破局？動画のなかのカン・ダニエルは、坊主頭がぎこちないのか、微笑んだが、ヘアスタイルとは関係なく爽やかなビジュアルを見せた。2月9日、カン・ダニエルは陸軍現役で入隊する予定