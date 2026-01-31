【ラホヤ（米カリフォルニア州）共同】米男子ゴルフのファーマーズインシュアランス・オープンは30日、カリフォルニア州ラホヤのトーリーパインズGCの2コース（パー72）で第2ラウンドが行われ、41位で出た久常涼が66で回り、通算9アンダーの135で6位に浮上した。首位とは8打差。3位からスタートの松山英樹は73と崩れ、通算7アンダーの18位に後退した。平田憲聖と中島啓太は4アンダーの45位。金谷拓実は予選落ちした。ジャステ