女子中学生に売春させたなどとして、福岡県警は３０日、建設作業員や会社員などの北九州市小倉南区の男６人（いずれも１９歳）を児童福祉法違反（淫行させる行為）と売春防止法違反（周旋）容疑で逮捕したと発表した。逮捕は２９日付。発表では、６人は昨年９月、同市のホテルで、同市の女子中学生（１５）に対して男性４人を相手にそれぞれ売春させるなどした疑い。県警は認否を明らかにしていない。６人はＳＮＳで女子中学