ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が30日、北海道・札幌での音楽フェス「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」（大和ハウス プレミストドーム）に出演することを発表した。出演は4月19日。これまで自社主催公演やワンマンライブを軸に活動してきたが、社外主催の音楽フェスへの参加は今回が初めて。ジャンルやシーンを横断した多彩なアーティストが集結するステージで、実写表現と独自の世界観を武器に