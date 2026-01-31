言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、普段の会話でよく使う指示語と、ニュースや仕事で見聞きする少し長めの言葉などをミックスしました。空欄の前後をよく見て、リズムよく考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□こち□□らがわえり□□ょうさあじ□□いきヒント：日本も含まれる地域を指す言葉が含まれています答えを見