今年劇場公開75周年を迎えるディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』の物語のワンシーンをあしらった猫の爪とぎが、1月26日（月）から、オンラインショップ「ベルメゾンネット」で販売中だ。【写真】かわいいｗ『ふしぎの国のアリス』爪とぎに入っていく猫さん■猫を愛するディズニーファンのために今回ベルメゾンで展開する「Disney Fantasy Shop（以下、DFS）」から登場した「ティーカップ型の猫の爪とぎ」