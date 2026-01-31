54ºÐ¤È60ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÄÌÌ±Æ¤Ï¡Ä¡©?Æî³¤¤Î¹õÉ¿?¤ÎÌ¾¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¸µ³ÊÆ®²È¤Î¥ì¥¤¡¦¥»¥Õ¥©¡¼(54)¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿³ÊÆ®²È¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÅÁ¤¨È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö²¶¤ÎK-1¤Î·»Äï¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î½ñ¤­½Ð¤·¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢?PRIDE¤ÎÈÖ¿Í?¤ä?¹äÎÏ²¦?¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¸µ³ÊÆ®²È¤Î¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸(60)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤Î2¿Í¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿ÈÂÎ