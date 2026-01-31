兵庫県の丹波篠山市選挙管理委員会は３０日、昨年７月の参院選の開票作業で使ったトレーの中から、未集計の投票用紙８枚が見つかったと発表した。開票事務が終了しているため、得票成績を修正しない方針。市選管は昨年７月２０日夜から市立丹波篠山総合スポーツセンターで参院選の開票作業を実施。比例選の投票者数と投票用紙が合わず、８票を「持ち帰り票」と処理していた。市選管職員が今月２９日、市役所の倉庫で衆院選の