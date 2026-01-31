元SKE48でタレントの松井珠理奈（28）が31日までに自身のインスタグラムを更新。野球観戦を報告した。「同級生とドームで野球観戦した日の写真」と書き出した松井。「いつか沖縄キャンプ行ってみたい」と添えて中日ドラゴンズグッズに身を包んだ写真をアップした。「新しい2軍本拠地の場所も気になりうずうずしてます」「地元春日井市も名前が上がっていて嬉しい気持ちに」とコメント。「小中学校の先輩、堂上兄弟も春日井出