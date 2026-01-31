２１世紀枠で選出された長崎西（長崎）は、１９５１年以来２度目のセンバツ出場となった。宗田将平監督（５１）は「選ばれると思っていなかったので、非常にうれしい気持ちになりました。どちらかというと、ダメだった（落選した）時に生徒にどう伝えようかな、と考えていました」と率直な心境を明かした。昨秋は長崎２位で九州大会に出場。初戦を突破し、準々決勝は優勝校でのちに明治神宮大会も制する九州国際大付（福岡）に