2003年。携帯電話の端末はガラケーで、iモード、EZweb、J-スカイの時代だ。誰もがなんでも検索して即座に裏取りできる、という環境ではなかった。そんな頃に、都内で「有栖川宮記念奉祝晩餐会」なる催しが行われ、約400人が集った。 これは、大正期に断絶した旧宮家「有栖川宮家」の後継者を自称し、「有栖川識仁（さとひと）」と名乗る男性と、その妃になるという女性との結婚披露宴を装った偽りのパーティだ