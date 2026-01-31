冬山での遭難が相次いでいる。警察庁生活安全企画課の発表によれば、年末年始（昨年12月29日～今年1月3日）だけでも山岳遭難が53件発生、69名が遭難しうち4名が死亡、2名が行方不明、23名が負傷している。 その後も、各地で山岳遭難事故の報道が絶えない。富士山で近年、閉山期間中にもかかわらず遭難が相次いでいることも、大きな社会的批判を浴びている。 冬山登山はそれ自体が危険な行為であり、計画や装備に万全を期し