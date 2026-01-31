句点と読点を使いこなす -【「、」を使って意味のまとまりを明確にする】 ＜文章カアップのポイント＞・どの言葉がどの言葉を説明しているのかが明確になるように「、」を使う。・語順の入れ替えや漢字とひらがなの使い分けで工夫する。 何をするのが「来週」なのかがわかるようにする 読点「、」は、句点「。」よりも小さな意味のまとまりを区切ったり、文中の修飾関係を明確にしたりするために使います。