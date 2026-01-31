美しい毛皮を求めて大量に狩られたシカ「ブルーバック」 【ブルーバック DATA】分類：哺乳類ウシ科ブルーバック亜科絶滅時期：1800年ごろ生息地：南アフリカ 光沢があって美しい青灰色の毛 ブルーバックはシカのような見た目をしていますが、分類上はウシ科ブルーバック亜科ブルーバック属に属しています。現生種にはローンアンテロープやセーブルアンテロープ